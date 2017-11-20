На школьника из России, выступившего в бундестаге за мир без войны, пожаловались в прокуратуру и ФСБ

20.11.2017 [Общество]

Старшеклассника из Нового Уренгоя (Ямал) обвинили в оправдании нацизма, хотя он всего лишь здраво высказался о войне. Николай выступил с докладом в бундестаге на встрече российских и немецких детей в День скорби (его отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия). В докладе он рассказывал о ефрейторе Георге Йохане Рау, который умер в советском плену.

Как пишет "Комсомольская правда", на Николая Десятниченко, который рассказал о погибших в советском плену солдатах вермахта, направили жалобы в прокуратуру и ФСБ. При этом юноша лишь поделился мнением, что многие погибшие немцы не хотели воевать, и выразил надежду, что "на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".

Николай с детства интересуется культурой и историей Германии и России, а история немецкого военнопленного Георга подтолкнула его на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска.

- Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка, - рассказал школьник.

Однако оказалось, что для некоторых взрослых в России нет разницы между фашизмом и немецкими солдатами. Так, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина уже обратилась в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, где учится Николай Десятниченко.

Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего — что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как „сражались“, „павшие солдаты в боях“, „так называемый сталинградский котел“… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, — сказала Кукушкина.

Депутат настаивает, что за выступлением школьника стоят взрослые.

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников обратился в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента: он считает, что школьник "реабилитирует нацистских преступников".

И только глава Нового Уренгоя Иван Костогриз призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Он считает, что мальчик лишь "поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно".

Тэги: ВОВ, мир, война
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» и КамАЗа в Кичменгско-Городецком районе
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку
В Вологде из ВАЗа под управлением пьяной 19-летней девушки на ходу выпал пассажир
20.11.2017 [Общество]

В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

1566
4
20.11.2017 [Происшествия]

В Череповце в больнице умер водитель, врезавшийся в столб на "Ладе"

1117
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дело «УстьеЛеса»: кто наломал дров?
«Зуб» на площади Революции в Вологде будет стоять там еще как минимум 10 лет
На школьника из России, выступившего в бундестаге за мир без войны, пожаловались в прокуратуру и ФСБ
Сергей Воропанов: «Ивняк по всей Набережной надо бы вырубить»
В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество
Аэропорт в Великом Устюге обещают реконструировать к 2020 году
Юлия Чекалева стала серебряным призером Международных соревнований
 
20.11.2017 [Экономика]

Дело «УстьеЛеса»: кто наломал дров?

333
0
20.11.2017 [БлогоVO]

Никаких удобств

251
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

610
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика