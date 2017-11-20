Сергей Воропанов: «Ивняк по всей Набережной надо бы вырубить»

20.11.2017 [Общество]
Сергей Воропанов: «Ивняк по всей Набережной надо бы вырубить»

Сегодня на пресс-конференции в администрации и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов ответил на вопрос журналистов, почему на Набережной VI Армии вырубают деревья.

По его словам, это подготовка к работам по берегоукреплению:

«Мое мнение, деревья - это кустарник, ивняк по всей Набережной надо бы вырубить, конечно. Потому что там, во-первых,  скапливается много мусора, который сложно убрать. Во-вторых, это смотрится некрасиво. В-третьих, в этих кустах люди без определенного места жительства устраивают пикники, поэтому порядок наводить надо. И то, что там срубается этот ивняк – это просто подготовка к предстоящим работам», - сказал Сергей Воропанов. 

Мэр согласился с мнением одного из журналистов, что берег просто запущен, а ивняк вырубался и раньше, так как ива - сорное растение и забирает много воды из реки.

Тэги: набережная, деревья
Фото Ольги Смирновой
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