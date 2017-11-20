Аэропорт в Великом Устюге обещают реконструировать к 2020 году

20.11.2017 [Общество]

Реконструкция аэропорта в Великом Устюге начнется в 2018 году и завершится в срок до 2020 года, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Необходимо подписать соглашение с Росавиацией до конца года, разработать конкурсную документацию, - озвучил поручение Олег Кувшинников. - В начале следующего года мы объявляем конкурс и приступаем к работам. Наша задача – за два года удлинить полосу, поставить новое навигационное оборудование. Параллельно нужно готовить проект по расширению аэропортового комплекса с возможностью в дальнейшем получить статус международного, если мы поймем, что количество туристов будет ежегодно расти».

По данным областного правительства, с 1998 по 2016 год турпоток прибывающих в Великий Устюг гостей увечился с 2 тысяч до 278 тысяч человек в год. Спрос на авиаперевозки в этом направлении растет. При этом сейчас взлетно-посадочная полоса аэродрома может принимать только небольшие самолеты: АН-2 и ЯК-40 вместимостью до 40 пассажиров.

«Приложив максимум усилий, мы вошли в федеральную целевую программу. Постановление Правительства РФ подписано, средства в федеральном бюджете предусмотрены. Проект соглашения о предоставлении субсидии бюджету Вологодской области на реконструкцию аэропорта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» находится в Правительственной комиссии», - рассказал заместитель губернатора Виталий Тушинов.

Общий объем выделяемых бюджетных ассигнований – 984 миллиона рублей, 758 из которых - федеральные средства, 226 миллионов – региональные. Они позволят увеличить взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать среднемагистральные самолеты, прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Срок реализации проекта – 2020 год.

Напомним, о необходимости реконструкции взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге говорят уже больше десятка лет. Так, в 2007 году сообщалось, что аэропорт Великого Устюга будет включен в состав аэропорта Внуково с дальнейшей его реконструкцией. В 2015 году сообщалось, что работы на полосе аэропорта начнутся в 2017 году.

Тэги: аэропорты, авиаперелеты, Великий Устюг
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