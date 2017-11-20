Юлия Чекалева стала серебряным призером Международных соревнований
20.11.2017 [Спорт]
С 17 по 19 ноября в Швеции прошли соревнования под эгидой Международной федерации лыжных гонок (FIS), по итогам которых будет определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира.
Вологжанка Юлия Чекалева заняла второе место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км. Стартовав шестой, Чекалева сумела улучшить свой результат на четыре позиции по сравнению с гонкой свободным стилем, которая состоялась днем ранее. Победу одержала шведка Шарлота Калла, тройку лидеров замкнула Наталья Непряева.
Кубок мира стартует в предстоящие выходные, 24-26 ноября в Финляндии пройдет первый этап.
Фото: flgr.ru
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