Юлия Чекалева стала серебряным призером Международных соревнований

С 17 по 19 ноября в Швеции прошли соревнования под эгидой Международной федерации лыжных гонок (FIS), по итогам которых будет определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира.



Вологжанка Юлия Чекалева заняла второе место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км. Стартовав шестой, Чекалева сумела улучшить свой результат на четыре позиции по сравнению с гонкой свободным стилем, которая состоялась днем ранее. Победу одержала шведка Шарлота Калла, тройку лидеров замкнула Наталья Непряева.



Кубок мира стартует в предстоящие выходные, 24-26 ноября в Финляндии пройдет первый этап.

