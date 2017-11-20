В Вологде сбили пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет вместе с внучкой
20.11.2017 [Происшествия]
В субботу в Вологде попала под колёса «Chevrolet klan» пенсионерка из Москвы, которая переходила "зебру" на запрещающий сигнал светофора. Вместе с женщиной была внучка.
ДТП произошло около восьми часов возле дома №10 на площади Бабушкина.
- С переломом второго поясничного отдела позвоночника пострадавшая госпитализирована. Ребёнок чудом не пострадал,- рассказали в ГИБДД.
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