В Великом Устюге открыли новый ФОК для игровых видов спорта

20.11.2017 [Общество]
В Великом Устюге открыли новый ФОК для игровых видов спорта

В Великом Устюге открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта.

Напомним, в 2016 году суд приостановил исполнение многомиллионного контракта на строительство этого физкультурного центра, поскольку один из участников аукциона, вологодское ООО «ПрестижСтрой» с его итогом не согласился. Торги на выбор подрядчика прошли летом 2016 года, победителем было признано ООО «РусСпортСтрой» – фирма, зарегистрированная 2 марта 2016 года в подмосковных Мытищах. Жалоба ООО «ПрестижСтрой» в арбитражный суд была оставлена без удовлетворения.

ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол).

Площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров. Здесь разместился универсальный спортивный зал, тренажерный и малый залы. Пропускная способность – около 400 человек в день, более 10 тысяч в месяц. Зрительный зал рассчитан на 90 посетителей.

- Открытие долгожданного ФОКа – это значимое событие для всех жителей и гостей Великого Устюга. Мы построили этот объект в рекордные сроки, но шли к этому решению долгих семь лет. Я уверен, что здесь из наших ребят вырастут настоящие олимпийцы и чемпионы, но самое главное, что теперь сотни устюжан смогут регулярно заниматься спортом в современных комфортных условиях», - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время церемонии открытия ФОКа.

Как ранее сообщал сайт губернатора Вологодской области, строительство ФОКа началось в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы».

По информации сайта областного правительства, объект возвели за год, потратив на это около 100 млн рублей. А в декабре 2016 года сообщалось, что на строительство ФОКа будут направлены 46,1 млн. рублей из федерального бюджета и 15 млн – из областного.

 

Тэги: ФОК, спорт
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