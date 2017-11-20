В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

20.11.2017 [Общество]

В Вологодской области продолжают бороться с ДТП с помощью освящения опасных участков и патрульных машин святой водой.

Так, в Верховажском районе в субботу священник храма Успенья Пресвятой Богородицы провел молебен о путешествующих на 672 километре федеральной автодороги Москва–Архангельск. После этого он освятил опасный участок дороги. В мероприятии принимали участие сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Верховажский».

Фото областного УМВД.

А в Вологде 17 ноября отец Владимир из церкви Андрея Первозванного освятил патрульные машины сотрудников ОГИБДД:

Фото Вологодского управления ГИБДД.

Мероприятия были приурочены к Дню памяти жертв ДТП, который проводится в третье воскресенье ноября.

Добавим, что в Краснодарском крае в эти выходные сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП на опасном участке трассы (фоторепортаж). Колонну сотрудников ГИБДД с иконами в руках возглавил акцию настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, который ехал на машине, оборудованной церковными колоколами.

Тэги: церковь, ДТП, ГИБДД
Фото областного УМВД и Вологодского управления ГИБДД
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