В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД

В Вологодской области продолжают бороться с ДТП с помощью освящения опасных участков и патрульных машин святой водой.

Так, в Верховажском районе в субботу священник храма Успенья Пресвятой Богородицы провел молебен о путешествующих на 672 километре федеральной автодороги Москва–Архангельск. После этого он освятил опасный участок дороги. В мероприятии принимали участие сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Верховажский».

Фото областного УМВД.

А в Вологде 17 ноября отец Владимир из церкви Андрея Первозванного освятил патрульные машины сотрудников ОГИБДД:

Фото Вологодского управления ГИБДД.

Мероприятия были приурочены к Дню памяти жертв ДТП, который проводится в третье воскресенье ноября.

Добавим, что в Краснодарском крае в эти выходные сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП на опасном участке трассы (фоторепортаж). Колонну сотрудников ГИБДД с иконами в руках возглавил акцию настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, который ехал на машине, оборудованной церковными колоколами.