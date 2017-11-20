В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской

В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Предварительная версия произошедшего – суицид.

Тело было обнаружено сегодня утром на улице Промышленной рядом с ГИБДД, мужчину нашли возле личного автомобиля марки "Лада Гранта". Рядом лежало оружие, из которого был произведен выстрел, и записка.

- Обнаруженные следователями на месте происшествия следы, в том числе обрез охотничьего ружья, предсмертная записка, указывают на совершенное самоубийство, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сейчас следователи устанавливают причины суицида и происхождение запрещенного к гражданскому обороту оружия.