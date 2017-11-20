В Череповце в больнице умер водитель, врезавшийся в столб на "Ладе"

В Череповце в больнице умер водитель, который 17 ноября врезался в столб на "Ладе Приоре". На переднем сидении рядом с ним ехала 3-летняя девочка. Оба они были не пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, ДТП произошло на Октябрьском проспекте у дома 34 около четырёх часов вечера. По информации УМВД, 27-летний мужчина допустил занос автомобиля и въехал в световую опору.

С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей таза и носа мужчина был госпитализирован, но позже скончался. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию.