МТС снижает цену на спутниковое оборудование в два раза

20.11.2017 [Новости компаний]

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, запустил акцию «Спутниковое ТВ больше не роскошь». В рамках предложения новые абоненты могут приобрести комплект «Спутникового ТВ МТС» по цене 2990 рублей и смотреть расширенный пакет телеканалов без абонентской платы в течение месяца.

Акция «Спутниковое ТВ больше не роскошь» позволяет новым абонентам подключить Спутниковое ТВ МТС с выгодой до 50 процентов по сравнению с обычными условиями. Предложение распространяется на комплекты спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой и антенной 0,6 м. В стоимость комплекта включена абонентская плата за канальный пакет «Базовый» и дополнительные пакеты «Детский» и «Взрослый»: это 187 каналов с часовыми версиями, включая 33 HD канала, 15 детских и пять взрослых каналов.

«Времена, когда решение подключить спутниковое ТВ в загородном доме или на даче зависело от стоимости оборудования, прошли. Наша акция «Спутниковое ТВ больше не роскошь» тому яркое подтверждение: теперь приобрести ТВ-комплект могут абоненты, которых раньше отталкивала высокая цена подключения, а действующие пользователи спутникового ТВ получают возможность обновить устаревшее оборудование, чтобы смотреть любимые каналы с лучшим качеством изображения», – комментирует генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов.

Предложение «Спутниковое ТВ больше не роскошь» действует ограниченное время. Приобрести комплект по акционной стоимости можно до 28 февраля 2018 года в магазинах у сертифицированного дилера «Спутниковое ТВ МТС» или агента «Спутникового ТВ МТС», в федеральных сетях, оставить заявку на сайте или по телефону 8 800 250 0890 (звонок бесплатный).

В стоимость комплектов по акции не включены антенны 0,9 м, но у абонентов сохраняется возможность приобретения комплектов оборудования без антенны по стоимости в рамках акции (2990 рублей) с дополнительной платой за антенну 0,9 м (1700 рублей).

Тэги: МТС
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