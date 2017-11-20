В Череповца из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребенок

20.11.2017 [Происшествия]

В субботу в Череповце из окна четвёртого этажа выпал годовалый мальчик. В тяжёлом состоянии ребёнок доставлен в больницу.

Инцидент произошёл утром в доме №52 на улице Луначарского.  Малыш забрался на подоконник.

- Нам позвонила мать ребёнка и сообщила о случившемся. По информации скорой помощи, на вопрос почему выпал, мать ответила: старые деревянные рамы, шпингалет был закрыт неплотно,- рассказали в пресс-службе УМВД Череповца.

По информации следственного, ребёнок получил травмы позвоночника и живота. Дома в это время находились его 20-летняя мать и её 14-летняя сестра, которые на непродолжительное время оставили ребёнка без присмотра. Известно, что женщина воспитывает сына одна.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью.

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