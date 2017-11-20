Администрацию сельского клуба в Бабушкинском районе через суд обязали установить видеонаблюдение

Администрацию дома культуры в селе Рослятино Бабушкинского района через суд обязали установить в учреждении систему видеонаблюдения.

Прокурорская проверка показала, что в учреждении видеокамеры не установлены, а это, как отмечают в ведомстве, «не обеспечивает необходимые условия для охраны жизни и здоровья граждан».

По результатам проверки районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Рослятинского сельского поселения и МБУК «Рослятинское культурно-досуговое объединение» оборудовать здание ДК системой видеонаблюдения.

- Тотемским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, - сообщает областная прокуратура.

Добавим, что в Рослятинском доме культуры проходят дискотеки, проводятся занятия по народным промыслам, организуются концерты.