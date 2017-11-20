Администрацию сельского клуба в Бабушкинском районе через суд обязали установить видеонаблюдение

20.11.2017 [Общество]

Администрацию дома культуры в селе Рослятино Бабушкинского района через суд обязали установить в учреждении систему видеонаблюдения.

Прокурорская проверка показала, что в учреждении видеокамеры не установлены, а это, как отмечают в ведомстве, «не обеспечивает необходимые условия для охраны жизни и здоровья граждан».

По результатам проверки районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Рослятинского сельского поселения и МБУК «Рослятинское культурно-досуговое объединение» оборудовать здание ДК системой видеонаблюдения.

- Тотемским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, - сообщает областная прокуратура.

Добавим, что в Рослятинском доме культуры проходят дискотеки, проводятся занятия по народным промыслам, организуются концерты.

Тэги: дом культуры, видеокамеры, дискотеки, нарушения
Фото со страницы Рослятинского ДК ВКонтакте
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна
В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль
Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» и КамАЗа в Кичменгско-Городецком районе
В Вологде скончался писатель Исаак Подольный
В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области
В Вологде из ВАЗа под управлением пьяной 19-летней девушки на ходу выпал пассажир
20.11.2017 [Происшествия]

В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской

630
0
16.11.2017 [Общество]

В Вологде некоторые диабетики опять остались без инсулина

1382
3
17.11.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк объявляет о новогодней акции по потребительским кредитам и ипотеке

1965
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области освятили еще одну дорогу и патрульные машины ГИБДД
В Череповце нашли тело 55-летнего мужчины с предсмертной запиской
В Череповце в больнице умер водитель, врезавшийся в столб на "Ладе"
МТС снижает цену на спутниковое оборудование в два раза
В Череповца из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребенок
Администрацию сельского клуба в Бабушкинском районе через суд обязали установить видеонаблюдение
В Вологде водитель "Лифана" насмерть сбил на «зебре» пенсионерку
 
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

4894
0
18.11.2017 [БлогоVO]

Маршрут "Нижний Енангск - Олятово" Кичменгско-Городецкого района

1262
0
19.11.2017 [Обзор Прессы]

Краснодарские сотрудники ГИБДД провели крестный ход против ДТП

461
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика