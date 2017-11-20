В Вологде водитель "Лифана" насмерть сбил на «зебре» пенсионерку

Два пешехода погибли в выходные в Вологодской области.

В Вологде вечером 18 ноября на перекрестке улиц Некрасова и Добролюбова автомобиль «Лифан» насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку. По данным областного УМВД, пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП вологжанка скончалась на месте. За рулем "Лифана" был молодой человек 1993 г.р.

Еще один пешеход погиб в тот же вечер в Устюжне: трагедия произошла около 18 часов на переулке Терешковой возле дома №45. Водитель ВАЗ-2115 1993 г.р. допустил наезд на 36-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.