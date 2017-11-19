Череповецкая «Северсталь» проиграла магнитогорскому «Металлургу»

19.11.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь», с минимальным счетом 0:1 уступила магнитогорскому «Металлургу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеист «Металлурга» Андрей Чибисов за пять минут до окончания основного времени матча бросил шайбу точно над плечом вратаря «Северстали» Алексея Артамкина, который в этом матче отразил 21 бросок из 22-х, и принес своей команде победу.

«Мы сегодня сыграли хороший матч. Я знаю, сегодняшняя игра шла до шайбы. К сожалению, забили не мы. Хочу сказать, что мы очень много транжирим моментов, которые создаем. Мы мало бросаем по воротам. За восемь минут третьего периода — делаем всего один бросок. Пытаемся найти партнера передачей. Но как говориться, «там, где тонко — там и рвется». Тем не менее, ребятами я доволен. Они сегодня сражались. Отдельное спасибо болельщикам. Очень рад, когда собирается полный дворец, к сожалению, мы не смогли их порадовать», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

После двух поражений подряд череповчане опустились с 5-й на 7-ю строчку Западной конференции. Следующим соперником «Северстали» будет «Лада» из Тольятти, с которым череповчанам предстоит провести два матча подряд, первый из которых пройдет 20 ноября.

 

Тэги: хоккей
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