В Вологодском районе погиб водитель "Шкоды", пытавшийся обогнать другую иномарку

17 ноября около 22 часов на 20 километре автодороги Вологда-Ростилово в Вологодском районе столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации областного УМВД, 39-летний водитель "Шкоды Рапид" пошел на обгон, в результате чего иномарка столкнулась с "Хендай Солярис", за рулем которого находилась 38-летняя женщина, и с"Дэо Нексиа", которым управлял 43-летний водитель.

В результате ДТП водитель "Школы" скончался на месте ДТП. Водитель "Хендай" была госпитализирована, а 40-летней пассажирке этого же автомобиля назначено амбулаторное лечение.