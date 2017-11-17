В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб

Сегодня около 16:00 в Череповце на Октябрьском проспекте у дома 34 врезалась в столб "Лада Приора".

По предварительным данным областного УМВД, 27-летний мужчина допустил занос автомобиля и въехал в световую опору. В результате столкновения травмы получили водитель и 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сидении. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.