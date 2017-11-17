В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб

17.11.2017 [Происшествия]
Сегодня около 16:00 в Череповце на Октябрьском проспекте у дома 34 врезалась в столб "Лада Приора".
 
По предварительным данным областного УМВД, 27-летний мужчина допустил занос автомобиля и въехал в световую опору. В результате столкновения травмы получили водитель и 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сидении. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
 
- С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей таза и носа мужчина госпитализирован. Девочка 2014 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства и не пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы головы. Пострадавшая госпитализирована, - сообщает областное УМВД.
 
Тэги: ДТП
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