В Череповце "Лада" с ребенком на переднем сидении врезалась в столб
17.11.2017 [Происшествия]
Сегодня около 16:00 в Череповце на Октябрьском проспекте у дома 34 врезалась в столб "Лада Приора".
По предварительным данным областного УМВД, 27-летний мужчина допустил занос автомобиля и въехал в световую опору. В результате столкновения травмы получили водитель и 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сидении. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
- С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей таза и носа мужчина госпитализирован. Девочка 2014 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства и не пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы головы. Пострадавшая госпитализирована, - сообщает областное УМВД.
Фото областного УМВД