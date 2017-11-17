Водителя, сбившего в Вологде пешехода на тротуаре, задержали в Ярославской области

Водитель иномарки, сбивший в Вологде пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержали в Ярославской области. Он оказался жителем одной из республик Северного Кавказа.

ДТП произошло 15 ноября около 18:30на перекрестке улиц Чернышевского и Трудовой. Сотрудникам ГИБДД о нем рассказала женщина, которая стала очевидцем. Она позвонила в дежурную часть и пояснила, что автомобиль "Форд" сбил мужчину, после чего иномарка уехала.

- Как установили госавтоинспекторы, автомобиль "Форд" двигался по тротуару, а пешеход решил предотвратить административное правонарушение, перегородив ему путь. Водитель иномарки, совершив наезд на мужчину, скрылся с места. Действия расценивались как умышленный наезд, - сообщает областное УМВД.

Пострадавший пешеход и очевидец назвали приметы и номер автомобиля, благодаря чему полицейские установили, что разыскиваемый "Форд" едет по автодороге Москва-Архангельск в сторону Грязовца. Ориентировка на иномарку была передана в МО МВД России «Грязовецкий» и коллегам в Ярославскую область. Через некоторое время из соседнего региона поступила информация, что водитель был задержан в Данилове. Мужчину доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по Вологде, где выяснилось, что задержанный - житель одной из республик Северного Кавказа, который перегонял иномарку из Архангельска.

По факту наезда на пешехода назначено административное расследование. Если вы стали очевидцем этого ДТП или у вас есть видеозапись случившегося, полицейские просят сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по г. Вологде по тел.: (8172) 72-00-01, 76-30-14 или 02.