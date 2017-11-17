В Вологде ищут вора, укравшего в магазине кошелек с 16 тысячами рублей

В Вологде сотрудники уголовного розыска щут мужчину, укравшего кошелек в одном из магазинов в ТЦ "Остров" на улице Северной.

Кошелек в магазине забыл один из покупателей, его нашел другой покупатель и отдал сотрудникам магазина, а через некоторое время к продавцу подошел молодой человек, который сказал, что кошелек принадлежит ему. Позже оказалось, что мужчина обманул продавца - в магазин вернулся настоящий хозяин кошелька.

Как сообщает областное УМВД, кража была совершена 31 октября:

- Приметы: мужчина, на вид 20-30 лет, волосы темные, короткие, был одет в куртку синего цвета и светлые брюки. Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного мужчины, просьба обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефонам в Вологде: (8172) 76-31-14, «02», 8-981-442-08-59.

По данным УМВД, в кошельке было 16 тысяч рублей. Вора зафиксировала камера видеонаблюдения (см. фото в галерее).