В Череповце откроют центр для занятий с детьми с особенностями развития

17.11.2017 [Общество]

Общественная организация  "Будущее есть!" открывает в Череповце свой центр, где дети с особенностями развития будут рисовать, танцевать и творить. По словам организаторов, миссия центра - создать пространство для общения и развития детям, которые из-за тяжести своего заболевания не посещают общеобразовательные учреждения.

- В центре будут работать педагоги -волонтёры. Благодаря им, будут организованы коррекционно-развивающие занятия и даже танцы, сказко и музыкотерапия.Оборудован небольшой спортивный зал. Сделана комната временного проживания: в ней есть всё необходимое для жизни, также есть душевая и кухня. Не раз бывали случаи, когда мамы с детьми оказывались просто на улице и им было некуда идти. На кухне планируем готовить с детьми. Хотим  научить их быть самостоятельными, насколько это возможно ,- рассказала руководитель общественной организации "БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!" Юлия Жильчикова( Мажарова)

Юлия отмечает, что особенным детям часто приходится лежать в больнице, поэтому они старались центр сделать максимально домашним: стены украшены детскими рисунками и фотографиями, в зонах отдыха небольшие уютные диваны. Реализовать мечту о таком центре помог местный предприниматель -  генеральный директор компании "Норд Стил" Сергей Терехов.

- Помочь нам откликнулся Сергей Мефодьевич. Сначала он отремонтировал нам одну комнату, потом вторую, так и пошло. После ремонта позвонил через какое-то время, поинтересовался как идут дела. А как? Потихонечку. Всё не быстро. Нужны вложения. Пошутил, что наши дети ему сняться и продолжил помогать. Так и мебель купили и многое другое. 1500 миллиона вложил в наш центр, мы ему очень благодарны,- рассказала Юлия и добавила, что мечта открыть такой центр появилась несколько лет назад, на протяжении этих нескольких лет регулярно обращались в Мэрию и просили выделить помещение, Наконец, дождались. Правда убитое всё было, пришлось и окна менять, и двери, и всё остальное.

Юлия Жильчикова рассказала, что с каждым годом в их общественную организацию обращаются всё больше и больше родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития.

- Сначала основной костяк был дети с нарушением интеллекта и психики. Сейчас это и слабовидящие дети, и незрячие, паллиативные.

Общая площадь помещения 162 кв. метра. Помещение выделено мэрией Череповца организации "Будущее есть!" в бессрочное пользование. Оплачивать коммунальные услуги общественникам приходится самим, для этого тоже нужно искать спонсоров. 

Посещать кружки, мастер-классы или просто прийти пообщаться могут все желающие. Для этого необходимо заранее позвонить Юлии Жильчиковой (Мажаровой) по номеру: 8-911-518-1112.

Тэги: дети
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