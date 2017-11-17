В Вологодском районе во время пожара погиб мужчина

В деревне Абакшино Вологодского района накануне произошёл пожар, унесший жизнь 40-летнего местного жителя. Трагедия произошла вечером в одноэтажном трехквартирном доме №12 на улице Рабочая. По данным МЧС, он готовится к расселению.

- Вызов поступил в 20:31. Через девять минут пожарные были на месте происшествия. После проливки в 22:33 в двухкомнатной квартире №3 обнаружили тело мужчины. Он проживал в ней совместно с женщиной 41-года, хозяйкой квартиры. На момент происшествия её в квартире не было. Из кв.№2 удалось спасти женщину 55-лет. Она в момент возгорания находилась в квартире, отдыхала. В кв. №1 никто не проживал. Сгорела кровля на площади 75 кв. метров, обрушились перекрытия, сгорела веранда кв. №3, повреждена внутренняя отделка кв. №2 и кв.№3. В кв.№1 обрушился потолок. Общий ущерб от пожара оценили в 400 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.