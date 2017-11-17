После гибели подростка мэр Череповца распорядилась огородить заборами все заброшенные строения в городе

17.11.2017 [Общество]

Мэр Череповца Елена Авдеева распорядилась в течение месяца провести в городе инвентаризацию всех заброшенных объектов. От собственников зданий потребуют обнести территории глухим забором и заколотить окна. Такое распоряжение мэр дала после трагической гибели 15-летнего школьника.

- Нашими структурами заброшенные здания будут проверяться на предмет свободного доступа. Важно, чтобы заборы были по всему периметру строений. Материалы по собственникам, которые не выполнят это требование, будут переданы в прокуратуру,- рассказали в пресс-службе администрации Череповца.

Напомним, трагедия произошла 7 ноября. Вечером спасателям позвонил отец мальчика и сообщил, что подросток позвонил ему, но в трубку были слышны только его стоны. Мужчина смог вычислить, что его ребенок находится  на территории завода "Красная звезда". Прибывшие на место спасатели нашли подростка в тяжёлом состоянии рядом с заброшенным зданием. Выяснилось, что школьник выпал из окна четвёртого этажа.

Ребёнок был доставлен в реанимацию, где на следующий день скончался. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.

Тэги: заброшенное здание
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