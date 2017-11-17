На трассе «Москва-Архангельск» в Вологодском районе вводят ограничение скорости из-за колейности

17.11.2017 [Общество]

В Вологодском районе с 20 ноября ограничат скорость движения транспорта с 437 по 457 километр трассы «Москва-Архангельск». По словам дорожников, это необходимо для обеспечения безопасности водителей.

- Эта вынужденная мера по организации движения принята по результатам диагностики, проведенной на данном участке трассы, в ходе которой в дорожном покрытии были выявлены дефекты и сверхдопустимая колейность, - сообщает Упрдор «Холмогоры».

Ограничение будет действовать до тех пор, пока выявленные дефекты и повреждения дорожного покрытия не будут устранены. Временное ограничение скоростного режима вводится на участках (направление из Вологды на Москву):

• км 457+649 - км 453+825 (в черте г. Вологды, от "кольца" в створе с Пошехонским шоссе) - до 60 км/час.;
• км 453+825 - км 448+200 (минуя "кольцо" в створе с ул. Конева на км 455 автодороги М-8) - до 80 км/час.;
• км 448+200 - км 437+000, до 60 км/час.

Вскоре на этих участках будут установлены соответствующие знаки. В случае заторов дорожники рекомендуют водителям пользоваться объездными путями. Следуя из Москвы, на 406-м километре федеральной трассы М-8 (в районе пос. Ростилово) можно свернуть на региональную автодорогу Ростилово – Вологда («старомосковская» дорога) и по ней попасть в Вологду. Либо можно по «старомосковской» дороге доехать до Грязовца, затем свернуть (направо/налево, в зависимости от направления движения) и выйти на 417-й км дороги М-8, по которой продолжить дальнейший путь.

Тэги: скорость, дороги
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