Бесплатные факультативы для старшеклассников проводит Вологодский государственный университет

17.11.2017 [Общество]

В Вологодском государственном университете начались бесплатные факультативы по физике, математике, инженерной графике и географии для старшеклассников. В марте этого года соглашение об их проведении заключили городские власти и администрация вуза.

- Эти факультативы важны для дальнейшего поступления в ВУЗ, удачной сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов. Также они важны для развития интеллектуальных способностей наших детей. На кружках школьников ожидает высокий уровень преподавания и новые знания,- прокомментировала руководитель отдела общего и дополнительного образования управления образования Вологды Ольга Бандяк.

В новом учебном сезоне реализация проекта уже началась.  Заявки на различные направления подали 90 старшеклассников. 15 ноября состоялось первое занятие. Так, на факультатив по физике пришли 20 старшеклассников, сообщает пресс-служба городской администрации.

Занятия по каждому направлению проходят еженедельно. Факультативное обучение продлится до конца апреля. В следующем году в список факультативных предметов планируют добавить другие дисциплины. Информацию о факультативах можно узнать по телефону в Вологде 72-17-67.

Тэги: ВоГУ, школьники
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