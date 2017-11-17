Суд признал незаконным порядок организации торгов на места для аттракционов в Череповце

Вологодский областной суд признал незаконным один из разделов «Положения о порядке использования земель общего пользования на территории города Череповца». Согласно документу, аттракционы в городе размещаются на платной основе и по результатам проведения торгов, осуществляемых в порядке, установленном мэрией. Однако по закону муниципальные власти не могут регулировать предоставление земли в аренду собственными нормативными актами.

- Данная норма не соответствует требованиям Земельного Кодекса РФ и ряду нормативных правовых актов правительства Российской Федерации и Вологодской области, согласно которым при использовании земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, органы местного самоуправления ограничены в своих полномочиях. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по правовому регулированию данных отношений и не имеют право принимать муниципальные правовые акты, устанавливающие положения, порядок и условия размещения данных объектов, в том числе по заключению договоров о размещении передвижных объектов и установлению платности за размещение данных объектов, - сообщает региональное УФАС.

Напомним, этим летом антимонопольщики после обращения местной предпринимательницы уже выносили предупреждение мэрии Череповца и Гордуме. Чиновники предложили женщине разместить аттракционы возле церкви.

Депутатов попросили привести в соответствие земельному законодательству городское положение о порядке использования земель общего пользования, мэрию – отменить порядок организации торгов на право заключения договоров о размещении аттракционов на этих землях. Теперь эти требования подкреплены решением областного суда.