Череповецкая «Северсталь» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга.



Уступая после двух периодов 0:4, череповчане только в третьей двадцатиминутке смогли собраться и забить шайбы в ворота противника. После голов Алексея Угарова и Даниила Вовченко «Северстали» удалось вдвое сократить свое отставание, но развить успех помешало удаление Станислава Колешникова, которое «автомобилисты» реализовали уже через 7 секунд, установив окончательный счет 2:5.

«Сегодня у нас были самые худшие два периода за 32 проведенных игры. Я не узнал команду во всех аспектах игры. Ни в силовой борьбе, ни в контроле шайбы, ни в атаке, ни в обороне. Всё, что сегодня говорилось на собрании перед матчем, всё это было в точности да наоборот. Во втором перерыве было практически ничего не сказано, но у игроков появились и силы, и желании победить. Забили два гола. Могли забить и третий, но хорошо сыграл Якуб Коварж (ред. - вратарь «Автомобилиста») Забей мы этот гол, никто не знает, как бы завершился матч. Старались биться до конца, но пятый гол поставил все точки над «i»...» - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Александр Гулявцев.

Несмотря на это поражение, ХК «Северсталь» остается в ТОП-5 Западной конференции. Следующий матч команда проведет 18 ноября против магнитогорского «Металлурга».

