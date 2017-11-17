В Якутии мошенники обманывают людей с помощью фотографий бывшего вологодского пристава

17.11.2017 [Происшествия]

В Якутии мошенники через соцсети обманывают людей, используя фотографии девушки, ранее работавшей в вологодской службе судебных приставов.

Схема действий злоумышленников такова: в социальных сетях создается фейковый аккаунт от имени должностных лиц УФССП и публикуется объявление о продаже арестованного и конфискованного имущества. Как правило, это телефоны  фирмы Apple. Покупателю во время переписки обещают отправить товар через службы экспресс-доставки без внесения аванса за покупку. Мошенник предлагает оплатить стоимость доставки в сумме 900 рублей, а после того, как деньги поступают на его счет, перестает выходить на связь.

На одном из таких аккаунтов размещены фотографии девушки, которая раньше работала в вологодском управлении службы судебных приставов:

- На этой странице много фотографий нашего бывшего судебного пристава. Девушка уже нас не работает, но к ней, уже на ее настоящую личную страничку, с которой и были взяты фотографии, поступают сообщения от обманутых людей. А она за тысячи километров находится вообще, - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Вологодское управление службы судебных приставов напоминает, что сотрудники УФССП не занимаются реализацией арестованных вещей – все торги проводятся через Росимущество.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Тэги: мошенники, приставы
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