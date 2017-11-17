Евгений Доможиров предлагает вологжанам сообщать ему о неубранных хоккейных кортах

17.11.2017 [Общество]

Вот уже неделю Евгений Доможиров подметает городские улицы в наказание за митинг в защиту зеленой зоны на Фрязиновской. Напомним, в декабре 2016 года суд признал его виновным в нарушении «порядка публичного мероприятия», определив ему в качестве наказания 40 часов обязательных работ и штраф.

После активных действий жителей, которым Евгений помог собраться, и обращений к городским и областным властям, стройка дома была отменена, а в июне этого года Вологодская гордума проголосовала за перевод территории Фрязиновского парка в зеленые зоны города.

Оплатить штраф Евгению помогли жители улицы Фрязиновской, а вот найти место отработки обязательных работ он не мог около 10 месяцев – ему везде отказывали в приеме на работу. Наконец, 10 ноября ему определили для работы хоккейный корт во дворе дома 56 на улице Предтеченской.

- Дело это оказалось не такое легкое, как думал вначале. Уже выпадал снег, листва сопрела и попримерзла к асфальту. Впрочем, с хорошим инвентарем очищать все-таки удается ). За первый день за два часа я очистил примерно четверть. А вчера, чтобы очистить хотя бы половину корта, потратил почти три часа, – пишет Евгений.

Он рассказал, что даже в этот раз ему пытались отказать в работе в последний момент.

- Судебному приставу пришлось настойчиво обзванивать городское начальство после очередного отказа очередного сотрудника устраивать меня. Причем ссылался он на то, что работ нет. Типа всё уже занято, справляемся и без Доможирова.

Евгений прикинул, что на уборку одного корта надо 30-40 человекочасов, а поскольку в Вологде десятки кортов, то ему кажется странным, что людей на их уборку брать не хотят. Он предлагает жителям Вологды присылать ему на электронную почту dvizhenievmeste@mail.ru фото неубранных хоккейных кортов во дворах города. Первый адрес с фото ему уже прислали - это корт на проспекте Победы. Он также благодарит вологжан, которые помогают ему в уборке, среди них есть и жители Фрязиновской, отстаивавшие заленую зону.

А пока Евгений Доможиров подметает городские территории в наказание за защиту зеленых зон в Вологде, ОНФ отчитался о том, что «городской парк на Фрязиновской появится в Вологде благодаря усилиям «фронтовиков».

 

Тэги: Доможиров, парки, благоустройство
Сюжет: Дом на Фрязиновской
Фото Евгения Доможирова
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