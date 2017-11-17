Администрация Вологды заключит с владельцами ларьков договоры права пользования муниципальной землей

Администрация Вологды заменит договоры аренды земельных участков, заключенные с владельцами ларьков, на договоры права пользования. Чиновники разработали новую методику определения цены для размещения объектов уличной торговли.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, плата будет зависеть не только от занимаемой площади, но и от специализации павильона и района размещения. С 2015 года законодательство запрещает сдавать в аренду муниципальную землю по договорам аренды, поэтому со всеми предпринимателями, которые уже ведут торговлю в Вологде, договоры будут перезаключены. При этом не требуется вновь участвовать в аукционе.

- Новая методика предлагается для того, чтобы на время перезаключения договоров предпринимателям не пришлось освобождать земельные участки от торговых объектов. Стоимость аренды, конечно, возрастет до уровня рыночной цены. Вместе с тем, по нашим подсчетам, цена будет меньше, чем в случае, когда земельный участок будет вновь выставлен на торги, - прокомментировал заместитель мэра Вологды - начальник департамента экономического развития города Андрей Киселев. – Поправки помогут избежать участия в торгах недобросовестных предпринимателей и искусственного завышения цены.

По сравнению с проведением открытого аукциона, в среднем стоимость будет ниже на 40%, говорят в городской администрации. Перезаключить договор с администрацией города смогут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Они не должны иметь административных правонарушений в рамках торгового законодательства. Каждый земельный участок должен быть учтен в схеме размещения объектов уличной торговли в Вологде. В настоящее время в Вологде порядка 500 территорий, где можно законно размещать торговые объекты.

В проекте обозначены размеры, виды объектов нестационарной торговли, а также площадь для их размещения. В частности, для киоска отводится площадь не более 30 кв. м, летние кафе должны занимать не более 60 кв.м.

Размер арендной платы будет рассчитываться по специальной формуле, которая учитывает район размещения, вид продукции и площадь торгового объекта. Например, цены будут выше для центрального района. Микрофинансовым организациям, а также ларькам, торгующим водой и мороженым, будут выставлены более высокие коэффициенты.

- Считаю предложения администрации целесообразными. Однако нужно практически оценить использование новой формулы, чтобы каждый предприниматель рассчитал, сколько будет стоить аренда после введения изменений, - сказал представитель уполномоченного по правам предпринимателей Вологодской области, директор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Сергей Николаев.

Городские власти обещают учесть мнения предпринимателей. Проект постановления будет направлен в Вологодскую городскую думу, на ближайшей сессии 23 ноября его рассмотрят депутаты. Если поправки будут приняты, предпринимателям нужно будет подать заявку на переоформление договора в течение 10 последующих дней.

Тем временем проблема незаконного размещения торговых ларьков в Вологде так и не решена. Например, в самом центре города на улице Октябрьской киоск с шаурмой поставили прямо на газоне и тротуаре: