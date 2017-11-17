В Вашкинском районе 12 полицейских «забыли» указать в декларациях сведения о своих счетах в банках

В Вашкинском районе 12 полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о доходах.

Прокурорская проверка показала, что в нарушение требований федерального законодательства, сотрудники отделения полиции по Вашкинскому району МО МВД России «Белозерский» представили работодателю неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

- В частности, сотрудники полиции в справках не отразили сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, а также доходы от вкладов, занизив итоговый доход за отчётный период, - сообщает областная прокуратура.

По требованию прокурора 12 допустивших нарушение полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности.