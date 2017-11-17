Проект бюджета Вологодской области на 2018 год предполагает профицит в 800 млн рублей

17.11.2017 [Экономика]

Общественные слушания проекта бюджета Вологодской области на 2018 и плановые периоды 2019 и 2020 годов прошли сегодня в региональном Законодательном собрании.

Проект главного финансового документа на следующий год, составленный с учетом прогноза социально-экономического развития области, предусматривает доходы в размере 57 млрд рублей, расходы в размере 56, 2 млрд рублей. В  2018 году планируемый профицит составит около 800 млн рублей, а в 2020 году он будет равен 1 млрд рублей.

- В сравнении с 2017 годом объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,3 млрд рублей, общий объем расходов в следующем году увеличится на 3,6 млрд рублей. Проект областного бюджета сформирован по программному методу: в 2018 году будут реализованы 23 государственные программы на сумму 54 млрд рублей или 96% от общих расходов. Бюджет сохраняет свою социальную направленность, то есть 67% расходов областного бюджета направляется на социальную сферу, - рассказал спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Согласно проекту, траты на здравоохранение в 2018 году возрастут более чем на миллиард рублей по сравнению с прошлым годом. Финансирование программы развития образования будет увеличено на 800 млн рублей. На социальную поддержку граждан планируют направить на 46 млн рублей больше, чем в 2017 году. На 1,2 млрд рублей увеличатся расходы на выполнение «майских указов» президента. Почти на 255 млн рублей увеличился объем дорожного фонда Вологодской области – в 2018 году в нем заложено 5,6 млрд рублей.

В областном бюджете также учтено повышение минимального  размера  оплаты труда до уровня прожиточного минимума: в 2018 году - 85% прожиточного минимума, в 2019 году - 100%.  На 4% проиндексированы фонды оплаты труда работников бюджетной сферы, не вошедших в указы президента. Проиндексированы выплаты на проезд для детей из многодетных семей, питание школьников, выплаты на содержание детей-сирот в приемных семьях.

- Проект бюджета разработан с учетом решения о реструктуризации бюджетных кредитов, реструктуризация будет проводиться в два этапа. Первый этап – в течение 2018-2019 годов мы должны выплачивать федеральному бюджету по 5% основного долга, в 2020 году – 10 %, в 2021-2024 годах – по 20% ежегодно. Если в течение первых двух лет мы будем соблюдать условия соглашения с министерством финансов, то возможна дальнейшая реструктуризация бюджетных кредитов до 2029 года. Бюджетный эффект от реструктуризации мы оцениваем в сумме 4 млрд рублей, и эти средства учтены как раз в бюджете, - отметила замгубернатора, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

Ознакомившись с основными параметрами бюджета, собравшиеся задали интересующие их вопросы, высказали свои предложения.

- Конечно же, радует то, что удается правительству области удачно работать с федеральным центром по привлечению средств на капитальный ремонт и возведение детских садов и школ. При этом считаю риском оставлять на прежнем уровне планирование средств на оплату услуг ЖКХ всем учебным заведениям. В предстоящие три года они на одном уровне, несмотря на грядущий рост тарифов. Мы прекрасно понимаем, что учебные заведения, не только областного подчинения, но и муниципального, постоянно оказываются в долгах. Есть предложение закладывать увеличенные средства. Кроме того, по-прежнему актуальна проблема ремонта всех работающих учебных заведений, - отметила председатель областной организации профсоюзов Светлана Павлушкова.

Отметим, что проект бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Вологодской области 29 ноября

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