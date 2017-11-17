Пьяный сокольчанин перепутал квартиры и избил хозяйку, которая его не пускала

Житель Сокола подозревается в незаконном проникновении в чужое жилище, совершенном с применением насилия, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 6 октября 2017 года около 23 часов сокольчанин, возвращаясь домой пьяным, перепутал квартиры. В ответ на протесты 41-летней хозяйки, открывшей дверь, мужчина несколько раз ее ударил и все-таки прошел в жилые помещения. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления устанавливаются.

Отметим, что дебоширу грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.