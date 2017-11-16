Предприятия ЖКХ Вологодской области не позаботились о рисках при аварийных отключениях электроэнергии

Предприятия ЖКХ Вологодской области не приняли обеспечительных мер для бесперебойного тепло- и водоснабжения при аварийных отключениях электроэнергии в осенне-зимний период. Таким образом они проигнорировали требования действующего законодательства.

- По состоянию на 16 ноября 2017 года только 158 из 1035 социально-значимых потребителей региона, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, выполнили требования ФЗ N 307-ФЗ: согласовали с сетевой организацией акты аварийной и технологической брони, а также провели технические мероприятия, обеспечивающие готовность коммунальных предприятий к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии, - пояснили в Вологдаэнергосбыте.

В энергокомпании предупреждают, что это повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона 2017-2018 годов, так как аварийные отключения электрической энергии без принятия обеспечительных мер могут привести к прекращению энергоснабжения потребителей.

За нарушение требований законодательства первые восемь вологодских предприятий уже привлечены к административной ответственности, возбуждено еще 25 аналогичных дел.