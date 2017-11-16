Охотника из Сямженского района, застрелившего кормящую лосиху, оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Верховажском районе вынесли приговор браконьеру, который застрелил лосиху, незадолго до этого родившую телят. Инцидент произошел в июне этого года на 638 км трассы Москва-Архангельск.

Поздним вечером местный житель, проезжавший мимо, заметил лежащего на обочине лося. Неподалеку от животного стоял автомобиль марки «Форд». Увидев мужчину, водитель «Форда» поспешил уехать, а очевидец поспешил сообщить о происшествии егерю.

Егерь определил, что животное на дорогу не выходило, было застрелено рядом с дорожным полотном. Об инциденте сообщили в ГИБДД, на место происшествия вызвали полицию.

Задержать автомобилиста удалось по горячим следам, при нем было нарезное оружие. По мнению полицейских, мужчина охотился на обочине вдоль дороги, а забрать тушу уже отстрелянного животного ему помешали случайные свидетели.

Позже выяснилось, что охотником был житель Сямженского района. Ущерб от его действий окружающему миру оценили в 200 тысяч рублей, такой штраф он должен заплатить. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.