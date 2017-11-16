Дополнительные 300 тысяч кубометров леса выделят в Вологодской области малому бизнесу

16.11.2017 [Экономика]

Триста тысяч кубометров древесины выделят дополнительно для субъектов малого и среднего предпринимательства в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В 2017 году в планах области стоял отпуск древесины в размере 1,1 млн кубометров. В связи с многочисленными заявками предпринимателей Губернатору области с просьбой оказать поддержку, Олег Александрович Кувшинников принял решение о выделении дополнительных 300 тысяч кубометров лесных насаждений для проведения аукционов по заключению договоров на заготовку древесины для субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказал сегодня заместитель губернатора Михаил Глазков.

Так, в 2016 году было проведено 95 аукционов по продаже права на заключение договоров купли - продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства с общим объемом проданной древесины – 1,2 млн м³. От проведения аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году в областной бюджет поступило около 220 млн рублей. Их проведение позволит поддержать малый бизнес в лесном секторе экономики и сохранить рабочие места в районах области.

При этом на всех вырубленных субъектами малого и среднего предпринимательства площадях проводятся работы по лесовосстановлению. Так, на данные виды работ из регионального бюджета в прошлом году было выделено 11,7 млн рублей, в этом – более 63 млн рублей.

Что касается поступлений в областной бюджет, в этом году, по данным на 1 ноября, от проведения аукционов для СМП эта сумма составила 218 млн рублей.

Тэги: лесозаготовки, бизнес
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