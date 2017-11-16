В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна

16.11.2017 [Общество]
В Белозерске коммунистов попросили увезти памятник Ленину с земли Вагана Папазяна

В центре Белозерска сегодня демонтировали и увезли памятник Ленину. Корреспондент Newsvo позвонил в местную администрацию, чтобы узнать, чьё это распоряжение и куда повезли вождя Революции.

- Утром ехал на работу, на месте он стоял. То, что увезли, узнал от вас. Накануне к нам приходили представители коммунистической партии с предложением перевезти вождя и установить в будущем парке Советском (ред. - пересечение проспекта Победы и ул. 50 лет ВЛКСМ). Разрешение у них есть. Искали помощь бизнесменов. Видно, нашли и перевезли. Рядом с этим парком живет один из членов партии - Овсянников. Вообщем, могли увезти только они, - пояснили в администрации Белозерска.

Однако как нам рассказали местные коммунисты, здание, возле которого стоял монумент Ленину, было продано три года назад череповецкому предпринимателю Вагану Папазяну. Видимо, так получилось, что вождь пролетариата после этого оказался на земле бизнесмена. По словам коммунистов, городские власти просили их забрать памятник. К слову, индивидуальный предприниматель Папазян прекратил деятельность 11 сентября 2017 года.

Коммунисты хотели установить Ленина на площади,где он раньше стоял, но им не разрешили.

Сейчас Ленина поставили на то место, где планируют создать парк Советский. Рядом с перевезенным памятником хотят установить некий объект размером 40 на 60 см, которые коммунисты называют стелой 50 лет Октября. Все это вместе они назовут памятнкиом ушедшим поколениям. Представители партии сетуют, что нужно еще благоустроить территорию вокруг, но на это нет денег.

Тэги: коммунисты, Ленин
Фото газеты "Белозерье"
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