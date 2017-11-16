В Вологде некоторые диабетики опять остались без инсулина

В Вологде снова нет инсулинов длительного действия «Лантуса» и «Туджео». Об этом Newsvo рассказали пациенты, пришедшие с рецептами в аптеку поликлиники № 1 в Вологде, где выдают лекарства по льготным рецептам.

К слову, ноябрь 2017 года объявлен Международной диабетической федерацией месяцем борьбы с сахарным диабетом. На странице департамента здравоохранения Вологодской области ВКонтакте сообщается, что в области тоже весь месяц проходят мероприятия по профилактике сахарного диабета.

Профилактика профилактикой, но что делать тем, у кого диабет уже есть? Напомним, что ситуации, когда в аптеке нет нужного инсулина, возникают в Вологде с завидным постоянством. Когда в июле вологжане написали об этом в рубрику Народный репортер, в комментариях появился официальный ответ департамента здравоохранения. В нем не пояснялось, почему инсулина вдруг не оказалось в наличии, но было сказано, что:

- В аптеку плановое поступление лекарственных препаратов в рамках льготной областной и федеральной программы проводится дважды в неделю – в среду и пятницу. При необходимости возможна ежедневная поставка.

Как видим, такая необходимость есть, но ежедневных поставок почему-то так и не наладили. Сегодня четверг, поставка должна была быть вчера, однако инсулина в аптеке нет. И, судя по всему, завтра поставки тоже не будет:

- Когда я спросила в аптеке, когда появится нужный мне инсулин, мне ответили, что не знают. Хорошо, мне пока знакомые дали одну шприц-ручку. Такое ощущение, что у нас специально делают все, что люди начали покупать инсулин за свой счет, хотя его обязаны выдать бесплатно по программе медицинских госгарантий. В некоторых областях максимально облегчают процедуру получения инсулина и тест-полосок, а у нас наоборот. У меня знакомая в Питере живет, там инсулин выписывают сразу на три месяца и выдают - и врачам время экономят, и аптекам, и пациентам, не нужно каждый месяц ходить к врачу, - рассказала вологжанка.

Отметим, что в Вологде несколько тысяч больных сахарным диабетом, которые используют инсулин. Его в Вологде выдают на месяц, а поскольку разные пациенты приходят за рецептом в поликлиники в разные дни, нужно, чтобы в аптеке инсулин был каждый день. Почему некоторых видов инсулина не хватает, непонятно. Редакция Newsvo просит считать эту новость официальным обращением в прокуратуру, чтобы ведомство разобралось, почему у нас повторяются перебои с поставками инсулина.