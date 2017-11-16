В Череповце прокуратура через суд обязала мэрию установить светофор рядом с домом-интернатом для инвалидов

16.11.2017 [Общество]

В Череповце прокуратура через суд обязала мэрию города установить светофор рядом с домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

Согласно закону о социальной защите инвалидов, городские власти обязаны обеспечивать людям с ограниченными возможностями здоровья  беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

- В то же время проверка показала, что мэрией Череповца не приняты меры по установке светофорного объекта с применением вызывной кнопки и звуковым устройством (речевым информатором) на перекрестке улиц Красная и Гоголя. Этот перекресток является единственным по пути следования к объектам социальной инфраструктуры проживающих в Череповецком доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1 инвалидов-колясочников, лиц с нарушениями функций органов зрения и слуха, - сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокуратура направила с городской суд иск с требованием обязать город построить необходимый светофор. Это требование было полностью удовлетворено, однако мэрия с таким решением не согласилась и решила обжаловать его в областном суде. Однако и вторая инстанция оставила решение в силе.

Тэги: инвалиды
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