Вологодские девятиклассники пройдут пробное собеседование по русскому языку

16.11.2017 [Общество]

Пробное собеседование для девятиклассников по русскому языку состоится 20 ноября в 10 школах Вологодской области. Это школы №30 и 33 в Вологде, №31 и №1 в Череповце, Морозовская школа в Великоустюгском районе, Огарковская школа в Вологодском районе, школа №1 Грязовца, Косковская школа в Кичменгско-Городецком районе, школа №1 Сокола, Нифантовская школа в Шекснинском районе. Всего в апробации школьного нововведения примут участие 689 девятиклассников.

Собеседование включает в себя несколько заданий: чтение текста, пересказ, беседу на основе описания фотографии (или повествования на основе жизненного опыта, или рассуждение по одной из сформулированных проблем), а также беседу на основе задания.

- Общее время ответа (включая время на подготовку) на одного школьника в среднем должно составить 15 минут. Зачёт выставляется участникам, набравшим не менее 10 баллов (максимальное количество баллов – 19). Оценивать учащихся будут по следующим критериям: передача интонации и темп чтения текста вслух, соблюдение фактологической точности при пересказе, соблюдение речевых, грамматических, орфоэпических норм. Выдача результатов собеседования обучающимся пройдет в течение суток со дня проведения, - сообщает департамент образования Вологодской области.

Отметим, что с 14 по 16 февраля 2018 года итоговое собеседование по русскому языку в обязательном порядке будут проходить девятиклассники всех школ области. Результаты собеседования этого года не будут влиять на допуск к государственной итоговой аттестации. А уже с 2019 года итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах планируется ввести как допуск обучающихся к ГИА.

Тэги: образование, ГИА, русский язык
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