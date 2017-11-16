В Липином Бору завершился первый этап реконструкции футбольного стадиона

16.11.2017 [Общество]
В Липином Бору завершился первый этап реконструкции футбольного стадиона

В Липином Бору завершился первый этап капремонта футбольного стадиона. Работы должны были начаться еще в 2016 году, но дважды переносились: первый раз из-за несостоявшегося аукциона, второй – из-за ошибок проектировщиков.

В итоге в июне 2017 года был проведен новый аукцион, победителем которого стало ООО "ПУЛТЭК" (зарегистрировано в Вологде, директор – Семен Орлов). Эта фирма стала единственным участником аукциона. Она обустроила на стадионе футбольное поле с искусственным покрытием, смонтировала ограждение и ливневую канализацию. На эти цели было направлено 7,9 млн. рублей, 7,3 из которых – средства областного бюджета, сообщает портал областного правительства.

- Три года я требовал от администрации района, чтобы этот проект был реализован. Наконец-то, его открыли в этом году. Это современное поле, на котором уже занимаются дети. Нам необходимо продолжать развивать этот объект. Вторым этапом необходимо построить беговые дорожки, прыжковую яму, легкоатлетический сектор и трибуны, - сказал посетивший объект накануне губернатор Олег Кувшинников. - Это позволит сдавать здесь нормы ГТО, проводить спортивные соревнования межрегионального и областного уровня по различным направлениям.

Отметим, что сумма на выполнение первого этапа работ увеличилась: в первом аукционе, который не состоялся, начальная стоимость выполнения работ была 7,7 млн рублей.

По словам губернатора, в ближайшее время администрация района совместно с департаментом физкультуры и спорта приступит к проектированию второго этапа работ.

- Этот спортивный комплекс будет гордостью района, и мы его построим в течение ближайших 1,5 лет, - отметил Олег Кувшинников.

Тэги: стадионы, спорт
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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