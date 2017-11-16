В Вохтоге осудили пенсионерку, которая пыталась убить новую жену бывшего мужа топором

57-летнюю жительницу Вохтоги признали виновной в покушении на убийство знакомой. Распивая спиртное с новой женой своего бывшего мужа, пенсионерка поссорилась с женщиной.

- В ходе возникшей ссоры она нанесла удары топором по голове 45-летней знакомой, причинив легкий вред здоровью. Решив, что знакомая скончалась, женщина покинула место происшествия. Впоследствии потерпевшей была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.