Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»

16.11.2017 [Общество]

Арестованные автомобили «Стройиндустрии» не удалось продать с первого раза. Поскольку на торги, назначенные на 15 ноября, не было подано ни одной заявки, Росимущество снижает цены и назначает новую дату аукциона – 1 декабря.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, начальная цена двух «Лексусов LX 570» 2008 года выпуска упала с 2 172 380 рублей до 1 846 523 рублей за каждый. «Лексус RX 350»  также упал в цене с 1 020 464 рублей до 867 394 рублей. «Тойоту Ленд Крузер» 2008 года предлагают приобрести не за 1 276 760 рублей, как было ранее, а за 1 082 246 рублей. «Тойоту Камри» 2010 года – за 646 232 рублей (предыдущая цена - 760 274 рублей).

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября, в кабинете 508 на Пушкинской, 25. Дополнительная информация по телефону (8172) 76-69-41.

Напомним, ранее и.о. мэра Сергей Воропанов заявил, что все имущество предприятия, которое оно сможет продать, чтобы заплатить часть долгов, оценивают примерно в 200 млн рублей. При этом долги по зарплате застройщика составляют около 110 млн рублей, примерно такую же сумму «Стройиндустрия» задолжала по налогам.

Тем временем компания, страховавшая квартиры дольщиков, через суд пытается оспорить договоры, заключенные со «Стройиндустрией».

Тэги: Стройиндустрия
Сюжет: обманутые дольщики
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