В Вологде 13 расселенных домов продали в три раза дороже общей начальной цены

16.11.2017 [Экономика]

Цена выставленных на продажу администрацией Вологды 13 расселенных домов в результате проведенного аукциона выросла почти в три раза, сообщает пресс-служба Гордумы.

Это здания на Маяковского, 10; Добролюбова,70;  Зосимовской, 54а; Карла Маркса, 20а; Образцова, 16;  Полевой 4-ой, д.14; Почтовой, 11; Прямой переулок, 22; Рыбный переулок, д.7;  Молочное, Садовая, 44; Товарная, 6а; Челюскинцев, 60; Школьный переулок, 3.

Все эти дома администрация города не снесла вовремя, в те сроки. которые были обозначены в программе переселения граждан из ветхих и аварийных домов. Например, дом на Маяковского, 10 должны были снести до 31 декабря 2015 года.

По итогам торгов эти аварийные здания с земельными участками будут проданы за 28 миллионов 465 тысяч рублей вместо начальных 10 миллионов 332 тысяч рублей. Причем стартовую цену трех лотов из 13-ти в рамках сессии увеличили депутаты Вологодской думы.

- Двухэтажное здание в Школьном переулке планировалось изначально выставить на торги за минимальные 525,8 тысяч рублей, однако городские парламентарии увеличили эту сумму до одного миллиона. В итоге лот ушел с молотка за 4 миллиона 810 тысяч рублей. Начальную стоимость здания в Прямом переулке также увеличили почти в два раза: с 490,8 тысяч до миллиона рублей. По результатам аукциона цена этого объекта возросла до 5 миллионов 650 тысяч рублей. Здание на Зосимовской, 54а было продано за 6 миллионов 100 тысяч. Цена этого лота стартовала с двух миллионов рублей вместо изначально заявленной в 691,8 тысяч рублей, - говорится в сообщении городского парламента.

Новые владельцы зданий обязаны их снести в двухмесячный срок.

Тэги: расселенные дома, аварийное жилье
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу
В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей
В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль
Череповчанка из-за случайно порванной обуви избила 12-летнюю девочку и сорвала с ее шеи крестик
В Вологде скончался писатель Исаак Подольный
16.11.2017 [Общество]

В Белозерске замерзающей бабушке помогают неравнодушные жители

489
0
16.11.2017 [Общество]

В Вологде некоторые диабетики опять остались без инсулина

155
0
15.11.2017 [Общество]

В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы

1003
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде некоторые диабетики опять остались без инсулина
В Белозерске замерзающей бабушке помогают неравнодушные жители
В Череповце прокуратура через суд обязала мэрию установить светофор рядом с домом-интернатом для инвалидов
Вологодские девятиклассники пройдут пробное собеседование по русскому языку
В Липином Бору завершился первый этап реконструкции футбольного стадиона
В Вохтоге осудили пенсионерку, которая пыталась убить новую жену бывшего мужа топором
Росимущество снизило цены на арестованные автомобили «Стройиндустрии»
 
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

3928
0
15.11.2017 [БлогоVO]

Хотела написать в говне, но сдержалась

1879
0
15.11.2017 [Обзор Прессы]

Переезд отменяется

762
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика