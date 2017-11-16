В Вологде 13 расселенных домов продали в три раза дороже общей начальной цены

Цена выставленных на продажу администрацией Вологды 13 расселенных домов в результате проведенного аукциона выросла почти в три раза, сообщает пресс-служба Гордумы.

Это здания на Маяковского, 10; Добролюбова,70; Зосимовской, 54а; Карла Маркса, 20а; Образцова, 16; Полевой 4-ой, д.14; Почтовой, 11; Прямой переулок, 22; Рыбный переулок, д.7; Молочное, Садовая, 44; Товарная, 6а; Челюскинцев, 60; Школьный переулок, 3.

Все эти дома администрация города не снесла вовремя, в те сроки. которые были обозначены в программе переселения граждан из ветхих и аварийных домов. Например, дом на Маяковского, 10 должны были снести до 31 декабря 2015 года.

По итогам торгов эти аварийные здания с земельными участками будут проданы за 28 миллионов 465 тысяч рублей вместо начальных 10 миллионов 332 тысяч рублей. Причем стартовую цену трех лотов из 13-ти в рамках сессии увеличили депутаты Вологодской думы.

- Двухэтажное здание в Школьном переулке планировалось изначально выставить на торги за минимальные 525,8 тысяч рублей, однако городские парламентарии увеличили эту сумму до одного миллиона. В итоге лот ушел с молотка за 4 миллиона 810 тысяч рублей. Начальную стоимость здания в Прямом переулке также увеличили почти в два раза: с 490,8 тысяч до миллиона рублей. По результатам аукциона цена этого объекта возросла до 5 миллионов 650 тысяч рублей. Здание на Зосимовской, 54а было продано за 6 миллионов 100 тысяч. Цена этого лота стартовала с двух миллионов рублей вместо изначально заявленной в 691,8 тысяч рублей, - говорится в сообщении городского парламента.

Новые владельцы зданий обязаны их снести в двухмесячный срок.