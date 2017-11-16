В Череповце иномарка насмерть сбила выбежавшую на перекресток женщину

16.11.2017 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром на перекрестке улиц Сталеваров и Металлургов насмерть сбили пешехода, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, легковая «Тойота» совершила наезд на женщину, которая внезапно выбежала на дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась, ее личность устанавливается.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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