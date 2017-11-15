404 млн рублей на сбалансированность бюджета получит Вологодская область

Дотацию в 404,3 миллиона рублей из федерального бюджета получит Вологодская область за наращивание налогового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений приняла решение о поощрении 40 субъектов РФ, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2016 году. Всего на эти цели планируется направить 20 миллиардов рублей.

Результат деятельности органов исполнительной власти регионов на 80% определялся показателем роста собственных доходов и на 20% - динамикой 10 показателей социально-экономического развития.

- Основной показатель, по которому произошел отбор субъектов Российской Федерации – это рост налоговых доходов. За 2016 год с учетом темпов социально-экономического развития в Вологодской области получен прирост доходной базы более 8 миллиардов рублей. По приросту налоговых доходов мы находимся на 12-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. Этот показатель сыграл решающую роль в определении нашего места среди субъектов, которые получают грант из федерального бюджета, - сообщила заместитель губернатора Вологодской области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, к числу показателей, связанных с экономическим развитием региона, которые учитывались при оценке, относятся объемы инвестиций в основной капитал, оборот продукции и услуг, производимый малыми предприятиями, уровень безработицы, ввод жилья.