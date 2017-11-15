404 млн рублей на сбалансированность бюджета получит Вологодская область

15.11.2017 [Общество]

Дотацию в 404,3 миллиона рублей из федерального бюджета  получит Вологодская область за наращивание налогового потенциала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений приняла решение о поощрении 40 субъектов РФ, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2016 году. Всего на эти цели планируется направить 20 миллиардов рублей.

Результат деятельности органов исполнительной власти регионов на 80% определялся показателем роста собственных доходов и на 20% - динамикой 10 показателей социально-экономического развития.

- Основной показатель, по которому произошел отбор субъектов Российской Федерации – это рост налоговых доходов. За 2016 год с учетом темпов социально-экономического развития в Вологодской области получен прирост доходной базы более 8 миллиардов рублей. По приросту налоговых доходов мы находимся на 12-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. Этот показатель сыграл решающую роль в определении нашего места среди субъектов, которые получают грант из федерального бюджета, - сообщила заместитель губернатора Вологодской области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, к числу показателей,  связанных с экономическим развитием региона, которые учитывались при  оценке, относятся объемы инвестиций в основной капитал, оборот продукции и услуг, производимый малыми предприятиями, уровень безработицы, ввод жилья.

 - С учетом того, что по большинству из этих показателей в Вологодской области наблюдаются положительные тренды, по итогам решения трехсторонней комиссии нашей области будет выделено из федерального бюджета 404 миллиона рублей. Это сумма гранта, которую мы получим в виде дотации на сбалансированность бюджета. Это очень радостное для нас событие, потому что в течение всего 2016 года и в этом году мы стремились к тому, чтобы область вошла в число данных субъектов. Надеюсь на скорейшее получение суммы гранта и включение его   в областной бюджет, - отметила Валентина Артамонова.

Тэги: бюджет, дотации
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