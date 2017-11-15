Шесть видеокамер системы "Безопасный город" заменили в 2017 году в Вологде

90 видеокамер системы «Безопасный город» работают в Вологде. 60 из них обслуживает МБУ «Дорремстрой», еще 30 находятся в ведении областных структур. Системы видеонаблюдения установлены в общественных местах: на площадях, возле торговых центров. С помощью них полицейские могут следить за правопорядком на улицах города, кроме того, картинка с видеокамер выводится в городскую ЕДДС.

- Все сигналы с видеокамер поступают на пульты, за которыми сидят специалисты: это или УМВД, или УМЧС. Если какая-то видеокамера вышла из строя, они немедленно сообщают нам, мы выезжаем на место, выясняем, что произошло, устраняем причину неисправности, - рассказал инженер МБУ «Дорремстрой» Кирилл Волков.

Все видеокамеры, которые установлены в городе, делятся на два типа: направленные (зафиксированы в одном положении и снимают определенный участок) и поворотные (поворачиваются вокруг своей оси и меняют угол обзора). Например, на храме Александра Невского на Кремлевской площади установлены две поворотные и две направленные видеокамеры. Это позволяет следить не только за самой площадью, но и за подходами к ней. Система работает так, что картинку с видеокамер в режиме реального времени можно увеличить в десятки раз. Ночью включается либо встроенная инфракрасная подсветка, либо наружная – это позволяет вести качественную запись даже в темноте.

Ставят видеокамеры либо на высоких зданиях, либо на специальных опорах. Специалисты МБУ «Дорремстрой» регулярно проводят осмотр и техническое обслуживание оборудования видеокамер, а также их замену.

- Так, например, в этом году мы заменили на более современные две направленные и четыре поворотные видеокамеры, - говорит Кирилл Волков.

Отметим, что помимо своей основной функции – следить за правопорядком – видеокамеры системы «Безопасный город» иногда помогают найти нарушителей, которые ломают светофоры, определяют виновников ДТП. Так, например, в феврале этого года на перекрестке Проспект Победы и Ленинградской произошло ДТП, в котором были повреждены технические средства регулирования дорожного движения. Запросив и изучив записи с видеокамер, удалось найти виновника данного происшествия.