В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы

Здание закрытой начальной школы в поселке Дымково Великоустюгского района планируют передать в безвозмездное пользование епархии. Когда-то в нем размещалась церковная школа.

С просьбой отдать здание церкви в мае этого года к главе Великоустюгского района Александру Кузьмину обратился епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий. Раньше в доме №5 на улице Второй Дымково располагалась начальная школа №14. В 2012 году образовательное учреждение было ликвидировано как юридическое лицо, а с 2014 года, как пишет газета «Устюжаночка», учеников возят на автобусе в Морозовскую СОШ.

Администрация района попыталась продать здание, общая площадь которого составляет 448 кв. метров, за 2,4 млн рублей, но покупатель не нашелся.