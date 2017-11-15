В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы

15.11.2017 [Общество]
В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы

Здание закрытой начальной школы в поселке Дымково Великоустюгского района планируют передать в безвозмездное пользование епархии. Когда-то в нем размещалась церковная школа.

С просьбой отдать здание церкви в мае этого года к главе Великоустюгского района Александру Кузьмину обратился епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий. Раньше в доме №5  на улице Второй Дымково располагалась начальная школа №14. В 2012 году образовательное учреждение было ликвидировано как юридическое лицо, а с 2014 года, как пишет газета «Устюжаночка», учеников возят на автобусе в Морозовскую СОШ.

Администрация района попыталась продать здание, общая площадь которого составляет 448 кв. метров, за 2,4 млн рублей, но покупатель не нашелся.

- На данный момент здание исключено из плана приватизации для дальнейшей безвозмездной передачи епархии, в соответствии в федеральным законом, как объект культового назначения. Сейчас, в общем-то, уже дело за самой епархией: они должны написать заявление, а заседании Думы депутаты это решение примут. Заседание намечено на 6 декабря. Если до этого момента епархия напишет заявление, то оно тут же будет рассмотрено, - рассказала Newsvo специалист по связям с общественностью Великоустюгского района Вера Махина.

Тэги: школы, церковь, образование
Фото: Яндекс панорамы
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