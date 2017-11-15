В Вологде в квартире на улице Пугачева варили дезоморфин

15.11.2017 [Происшествия]
В Вологде в квартире на улице Пугачева варили дезоморфин

В Вологде полиция пресекла деятельность наркопритона, который располагался в одной из квартир на улице Пугачева.

Информация о том, что в жилом помещении могут изготавливать и употреблять наркотики, поступила в МВД в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

- В ходе тщательно спланированной спецоперации оперативники при поддержке сотрудников подразделения специального назначения «Гром» задержали по указанному адресу 40-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, а также посетителя квартиры. Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили шприцы и склянки с веществом бурого цвета, а также посуду и другие предметы со следами и х использования в процессе изготовления наркотических средств, - сообщает региональное управление МВД.

Изъятое оказалось дезоморфином, по данным правоохранителей, жильцы квартиры сами изготавливали наркотики для личного употребления. Кроме того, данный адрес посещали и другие наркозависимые.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Тэги: наркомания, притон
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