Двоих мужчин, заблудившихся в лесах Вологодской области, нашли погибшими

Накануне в Вытегорском районе нашли погибшим 38-летнего мужчину, который ушел в лес за ягодами 11 ноября рядом с посёлком Мирный.

- Поиски его продолжались всё это время, в них приняли участие 10 местных жителей, двое спасателей и двое полицейских. Причину смерти предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Ещё одного грибника, который также пропал в начале ноября, тоже нашли погибшим. 56-летний мужчина вместе с 44-летней женщиной 8 ноября ушли в лес рядом с деревней Угол Усть-Кубенского района и пропали. Их поисками занимались 10 человек: шесть местных жителей, трое спасателей и полицейский. Поиск женщины продолжается.