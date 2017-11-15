В Вологодской области срочно требуются активные доноры

15.11.2017 [Общество]

Вологодской станции переливания крови срочно требуются активные доноры 1,2,3,4 группы крови. Это должны быть люди,  которые регулярно (не менее трех раз в год) сдают кровь и ее компоненты в течение года. 

- В последнее время возросло количество заявок от медучреждений области на тромбоцитный концентрат для лечения онкологических больных. У него небольшой срок годности - всего пять суток, для обеспечения всех больных необходимо, чтобы ежедневно на станцию приходило не менее 40 активных, ранее сдававших кровь доноров, - рассказали Newsvo сотрудники станции.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждёт доноров с 8.00 до 11.30 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Вологда, ул. Ветошкина, 55.

Тэги: доноры
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей
В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль
Череповчанка из-за случайно порванной обуви избила 12-летнюю девочку и сорвала с ее шеи крестик
В Вологде скончался писатель Исаак Подольный
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

3287
4
10.11.2017 [Общество]

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский

9456
16
13.11.2017 [Общество]

В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль

3009
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

404 млн рублей на сбалансированность бюджета получит Вологодская область
Шесть видеокамер системы "Безопасный город" заменили в 2017 году в Вологде
В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы
В Вологде в квартире на улице Пугачева варили дезоморфин
Двоих мужчин, заблудившихся в лесах Вологодской области, нашли погибшими
В Вологодской области срочно требуются активные доноры
Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет обыграла челябинский «Трактор»
 
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

3287
0
15.11.2017 [БлогоVO]

Хотела написать в говне, но сдержалась

156
0
15.11.2017 [Обзор Прессы]

Переезд отменяется

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика