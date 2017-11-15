В Вологодской области срочно требуются активные доноры

Вологодской станции переливания крови срочно требуются активные доноры 1,2,3,4 группы крови. Это должны быть люди, которые регулярно (не менее трех раз в год) сдают кровь и ее компоненты в течение года.

- В последнее время возросло количество заявок от медучреждений области на тромбоцитный концентрат для лечения онкологических больных. У него небольшой срок годности - всего пять суток, для обеспечения всех больных необходимо, чтобы ежедневно на станцию приходило не менее 40 активных, ранее сдававших кровь доноров, - рассказали Newsvo сотрудники станции.

Вологодская областная станция переливания крови № 1 ждёт доноров с 8.00 до 11.30 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Вологда, ул. Ветошкина, 55.