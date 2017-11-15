Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет обыграла челябинский «Трактор»

15.11.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет одержала домашнюю победу над челябинским «Трактором». Последний раз череповчане обыгрывали эту команду в ноябре 2012 года, когда «Северсталь» тренировал Андрей Назаров, и именно в том сезоне череповецкие хоккеисты последний раз выходили в плей-офф.

Накануне уже на третьей минуте счёт в матче открыл хоккеисты череповецкой команды Алексей Угаров. А гол в копилку «Трактора» принес экс-игрок «Северстали» Линус Видель. Он остался один перед воротами Сергея Магарилова (который заменял Юлиуса Гудачека) и забросил шайбу.

В начале третьего отрезка игры Алексей Кручинин вывел «Трактор» вперед, а нападающий «Северстали» Матей Странски получил дисциплинарный штраф 5+20 и оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» ещё дважды поразила ворота «Трактора», матч завершился со счетом 3:2.

Это четвертая подряд победа для «Северстали», победная шайба - на счету Адама Мазура.

Следующий матч череповчане проведут 16 ноября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Тэги: хоккей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей
В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль
Череповчанка из-за случайно порванной обуви избила 12-летнюю девочку и сорвала с ее шеи крестик
В Вологде скончался писатель Исаак Подольный
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

3287
4
10.11.2017 [Общество]

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский

9456
16
13.11.2017 [Общество]

В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль

3009
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

404 млн рублей на сбалансированность бюджета получит Вологодская область
Шесть видеокамер системы "Безопасный город" заменили в 2017 году в Вологде
В поселке Дымково Великоустюгского района отдадут церкви здание закрытой школы
В Вологде в квартире на улице Пугачева варили дезоморфин
Двоих мужчин, заблудившихся в лесах Вологодской области, нашли погибшими
В Вологодской области срочно требуются активные доноры
Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет обыграла челябинский «Трактор»
 
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

3287
0
15.11.2017 [БлогоVO]

Хотела написать в говне, но сдержалась

156
0
15.11.2017 [Обзор Прессы]

Переезд отменяется

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика