Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет обыграла челябинский «Трактор»

Череповецкая «Северсталь» впервые за пять лет одержала домашнюю победу над челябинским «Трактором». Последний раз череповчане обыгрывали эту команду в ноябре 2012 года, когда «Северсталь» тренировал Андрей Назаров, и именно в том сезоне череповецкие хоккеисты последний раз выходили в плей-офф.



Накануне уже на третьей минуте счёт в матче открыл хоккеисты череповецкой команды Алексей Угаров. А гол в копилку «Трактора» принес экс-игрок «Северстали» Линус Видель. Он остался один перед воротами Сергея Магарилова (который заменял Юлиуса Гудачека) и забросил шайбу.



В начале третьего отрезка игры Алексей Кручинин вывел «Трактор» вперед, а нападающий «Северстали» Матей Странски получил дисциплинарный штраф 5+20 и оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» ещё дважды поразила ворота «Трактора», матч завершился со счетом 3:2.

Это четвертая подряд победа для «Северстали», победная шайба - на счету Адама Мазура.



Следующий матч череповчане проведут 16 ноября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.